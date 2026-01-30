Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 30 января

Пробки на дорогах Подмосковье составили четыре балла. Заторы образовались на некоторых шоссе и трассах. При этом в региональном министерстве транспорта отметили, что ситуация заметно стабилизировалась после сильного снегопада.

Движение в этот день затруднено в сторону Москвы на Каширском, Минском, Ярославском, Пятницком, Новорязанском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В областном министерстве транспорта призвали водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию, воздержать от резких маневров и пропускать пешеходов.

Сильный снегопад начался в Подмосковье в начале недели. Из-за непогоды на дорогах образовались пробки в восемь баллов, а аэропорт Шереметьево временно закрыли на прием и выпуск рейсов.