Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 27 декабря

Свыше 904 тысяч машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 27 декабря. Это на 1,25% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в региональном Минитрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Дмитровском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть внимательными, не превышать скорость, держать дистанцию и отказаться от резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 17 объектов дорожной инфраструктуры в 2024 году. Ключевыми стали обходы поселков Октябрьский и Островцы на трассе М-5 «Урал», Мытищинская хорда и Северный обход Лобни.