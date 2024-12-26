Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 26 декабря

Утром 26 декабря на подмосковных дорогах насчитали 867 тысяч машин. Это на 1,5% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, пробки образовались в сторону Москвы на Ленинградском, Дмитровском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, а также на трассеМ-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, не превышать скорость и держать дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 17 объектов дорожной инфраструктуры в 2024 году. Ключевыми стали обходы поселков Октябрьский и Островцы на трассе М-5 «Урал», Мытищинская хорда и Северный обход Лобни.