Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 25 октября

Свыше одного миллиона машин насчитали на подмосковных дорогах утром 25 октября. Это на 1% меньше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, пробки образовались в сторону Москвы на Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали не превышать скорость, держать дистанцию и отказаться от резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции Ярославского шоссе. Скоростная дорога соединит МКАД и ЦКАД.