Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 17 июня

Фото: Медиасток.рф

Загруженность дорог в Подмосковье составила четыре балла утром 17 июня. Заторы образовались на нескольких шоссе и трассах.

Как сообщили в подмосковном Минтрансе, движение затруднено на Носовихинском, Волковском, Ленинградском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым» и М-7 «Волга».

Водителей призвали быть внимательными, отказаться от резких маневров и соблюдать дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о 40 новых автобусах, которые выйдут на маршруты региона в ближайшее время. Машины будут работать в Ленинском округе, Реутове, Щелкове, Одинцове, Пушкино, Химках, Дмитрове и Талдоме.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ботулизм захватил регионы России. Как защитить себя от смертельной болезни

Около 20 тысяч подростков трудоустроятся на летнюю работу в Подмосковье

Украинский конфликт накаляется. Почему НАТО перешел к ядерным угрозам

Фестивали и экскурсии. Какие активности подготовил центр «Активное долголетие» в Красногорске

Ростовский захват. Как происшествие в СИЗО повлияет на систему ФСИН

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте