Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 12 сентября

Более одного миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 12 сентября. Это на 5% больше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в региональном Минтрансе, пробки образовались на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, не превышать скорость, держать безопасную дистанцию и отказаться от резких маневров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье запустят еще 100 новых автобусов.