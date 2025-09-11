Андрей Воробьев: еще 100 автобусов запустят между Москвой и Подмосковьем

В Подмосковье продолжается масштабная работа над созданием единой транспортной системы, которая свяжет регион со столицей. О запуске новых автобусных маршрутов рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Изменения позволят сделать поездки жителей Московской области более комфортными.

«Уже переданы первые два маршрута: № 1434 (бывший № 434) — от метро „Планерная“ до ЖК „Эдем“, № 1343 (бывший № 343) — от метро „Беломорская“ до микрорайона Новогорск в Химках», — рассказал глава региона.

Одновременно в Подмосковье усилили несколько маршрутов, ведущих к станциям Московских центральных диаметров, добавив шесть современных вместительных автобусов, увеличив число рейсов и уменьшив интервалы движения.

Обновления коснулись направлений № 472 — к станции МЦД Долгопрудная, № 833 — к Опалихе и Павшино, № 845 — к Красногорской и Павшино, а также № 476 — к остановке Крюково.

«До конца года Москва примет еще более 20 подмосковных маршрутов — из Химок, Красногорска, Власихи, Краснознаменска и Одинцова», — пояснил Андрей Воробьев.

Речь идет в общей сложности о более чем сотне автобусов, которые будут обслуживать самые востребованные направления к железнодорожным станциям и остановкам Московских центральных диаметров на северо-западе и западе столичного региона.

«Развитие транспортной системы Московского региона — это наша общая работа с Москвой. Вместе мы создаем единую удобную сеть: от метро и МЦД до городских и пригородных маршрутов», — добавил губернатор.

Это позволит жителям Подмосковья быстрее добираться до нужных точек и выбирать наиболее удобные маршруты