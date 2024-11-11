Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 11 ноября

Свыше одного миллиона машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 11 ноября. Это на 1,5% меньше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затрудненно в сторону Москвы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали не превышать скорость, держать дистанцию и быть внимательными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что первые участки Южно-Лыткаринской дороги откроют зимой. Это позволит разгрузить юго-восток региона.