Пробки в Подмосковье оценили в 3 балла утром 8 августа
Более одного миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 8 августа. Это на 0,5% меньше, чем в среднем в прошлом месяце. Пробки оценили в три балла.
Как рассказали в региональном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Носовихинском, Минском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
В министерстве призвали водителей соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и воздержаться от резких маневров.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве еще 14 пешеходных зон в Подмосковье. В число обновленных мест вошла Центральная площадь в Хотькове.
Появилось видео из отделения почты в Москве после многомиллионного ограбления
Следствие попросило заочно арестовать писателя Быкова
Воронежская область зачистила школьные столовые от мини-пицц и сосисок в тесте
Восемь команд вышли в плей-офф Кубка Александра Овечкина в Подмосковье
Грабители вынесли из отделения почты в Москве почти 5 миллионов
Свыше 80 тысяч тонн тепличных овощей вырастили в Подмосковье с начала года
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте