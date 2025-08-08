Пробки в Подмосковье оценили в 3 балла утром 8 августа

Посещение нового участка путепровода в Люберцах Губернатором Подмосковья
Фото: Посещение нового участка путепровода в Люберцах Губернатором Подмосковья/Медиасток.рф

Более одного миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 8 августа. Это на 0,5% меньше, чем в среднем в прошлом месяце. Пробки оценили в три балла.

Как рассказали в региональном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Носовихинском, Минском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В министерстве призвали водителей соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и воздержаться от резких маневров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве еще 14 пешеходных зон в Подмосковье. В число обновленных мест вошла Центральная площадь в Хотькове.

