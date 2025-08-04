Сегодня 17:00 Андрей Воробьев: 14 пешеходных зон благоустроят в Подмосковье в 2025 году 0 0 0 Фото: В Коломне завершается благоустройство парка Мира / Медиасток.рф Подмосковье

Отдых

Благоустройство

Андрей Воробьев

В Московской области продолжается масштабная программа по благоустройству общественных пространств. В 2025 году работы завершат в 14 пешеходных зонах региона, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

В число обновленных мест вошла Центральная площадь в Хотькове. В Дубне уже преобразились бульвар возле Центральной улицы и территория около дома культуры «Октябрь», где появились новые пешеходные и велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки, а также обустроенные зеленые зоны.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

«В Хотькове сделали упор на культурные традиции города: украсили площадь узорами кудринской резьбы и установили стенды с информацией о местных промыслах. Там также есть сухой фонтан и удобные зоны для отдыха», — рассказал губернатор Андрей Воробьев.

В Кашире реконструируют улицу Советскую. Там создадут пространство с исторической экспозицией и современными игровыми площадками. «Завтра откроем площадь Карла Маркса в Талдоме — там появится фонтан, зоны для отдыха.

По обновленной Каштановой аллее в Коломне можно будет прогуляться уже в сентябре, а в ноябре — по улице Папивина в Клину», — пояснил губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

В порядок до конца года также приведут скверы 60-летия Победы в Егорьевске, имени Громцева в Дзержинском и имени Пушкина в Подольске.

Запланировано благоустройство Яблоневого сквера в Красногорске, площади в Павловском Посаде, пешеходного маршрута от Фонтанной площади в Богородском, а также прогулочных зон в рабочем поселке Некрасовский в Дмитровском округе.