Андрей Воробьев: 14 пешеходных зон благоустроят в Подмосковье в 2025 году

В Московской области продолжается масштабная программа по благоустройству общественных пространств. В 2025 году работы завершат в 14 пешеходных зонах региона, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
В число обновленных мест вошла Центральная площадь в Хотькове. В Дубне уже преобразились бульвар возле Центральной улицы и территория около дома культуры «Октябрь», где появились новые пешеходные и велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки, а также обустроенные зеленые зоны.
«В Хотькове сделали упор на культурные традиции города: украсили площадь узорами кудринской резьбы и установили стенды с информацией о местных промыслах. Там также есть сухой фонтан и удобные зоны для отдыха», — рассказал губернатор Андрей Воробьев.
В Кашире реконструируют улицу Советскую. Там создадут пространство с исторической экспозицией и современными игровыми площадками.
«Завтра откроем площадь Карла Маркса в Талдоме — там появится фонтан, зоны для отдыха. По обновленной Каштановой аллее в Коломне можно будет прогуляться уже в сентябре, а в ноябре — по улице Папивина в Клину», — пояснил губернатор.
В порядок до конца года также приведут скверы 60-летия Победы в Егорьевске, имени Громцева в Дзержинском и имени Пушкина в Подольске.
Запланировано благоустройство Яблоневого сквера в Красногорске, площади в Павловском Посаде, пешеходного маршрута от Фонтанной площади в Богородском, а также прогулочных зон в рабочем поселке Некрасовский в Дмитровском округе.
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