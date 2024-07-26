Пробки в Подмосковье оценили в 3 балла утром 26 июля

Фото: Медиасток.рф

Свыше 952 тысяч машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 26 июля. Это на 2,2% меньше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в три балла.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Калужском, Минском, Каширском, Щелковском шоссе, а также на трассе М-4 «Дон».

Водителей призвали быть внимательными и осторожными на дорогах, отказаться от резких маневров и не превышать скорость.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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