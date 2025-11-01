Пробки в Подмосковье оценили в 2 балла утром 1 ноября

Фото: Запущено рабочее движение по участку ЮЛА от Лыткаринского шоссе до М-5 «Урал» / Медиасток.рф

Более миллиона машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 1 ноября. Это на 3% больше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в два балла.

Как рассказали в региональном Минтрансе, движение затруднено на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Каширском, Варшавском, Минском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-2 «Крым».

Водителей призвали быть внимательными, не превышать скорость, держать безопасную дистанцию и отказаться от резких маневров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев открыл новый участок Южно-Лыткаринской автодороги. Отрезок протяженностью три километра обеспечит выезд на трассу М-5 «Урал».