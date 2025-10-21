21 октября 2025 14:58 «Дополнительные возможности для жителей и бизнеса». Воробьев — о запуске нового участка трассы ЮЛА в Подмосковье Андрей Воробьев: еще один участок трассы ЮЛА открыли в Подмосковье 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Движение по новому участку Южно-Лыткаринской автодороги запустили в Подмосковье. Отрезок протяженностью три километра обеспечит выезд на трассу М-5 «Урал». Время в пути до Москвы сократится на 30 минут, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«МКАД — загруженная магистраль, поэтому мы реализуем большую концессионную дорогу, на которой сейчас находимся. Сегодня открываем еще один участок ЮЛА — от Лыткаринского шоссе до М-5 „Урал“. Месяц назад запустили тоже важный участок. Это дополнительные удобства для наших жителей, экономики, бизнеса», — отметил губернатор. Новый участок трассы стал продолжением девятикилометрового отрезка от Володарского до Лыткаринского шоссе. Дорога свяжет Лыткарино и Видное с восточным направлением без выезда на МКАД. Изменения также почувствуют жители Ленинского округа и Люберец.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Сейчас на объекте трудятся более двух тысяч специалистов. Движение запустили на 18 километрах трассы. Построены почти все развязки, мосты и путепроводы. К концу года завершится переустройство коммуникаций. «Строительство многих участков Южно-Лыткариснкой автодороги завязано на переустройство крупных магистральных сетей газопроводов и нефтепроводов. По ним работы ведутся в очень плотном режиме», — рассказал заместитель гендиректора «Лыткаринская платная дорога» — концессионер строительства ЮЛА Алексей Сотников.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

К концу года строители завершат обустройство участка от обхода поселка Октябрьского до трассы М-12 «Восток» протяженностью 12 километров. В начале 2026 года движение запустят на девяти километрах от ЖК «Видный город» до Каширского шоссе, а в мае — отрезок от А-105 до Володарского шоссе. «Наша задача — вместе со строителями, которых я хочу поблагодарить, сделать так, чтобы через два месяца, в декабре, с М- 5 „Урал“ можно было уехать на М-12. Сегодня эти 12 километров в хорошей степени готовности», — сказал Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Южно-Лыткаринская автодорога — самый крупный концессионный проект в Подмосковье. Около 45 километров трассы охватят четыре округа региона. Транспортная доступность улучшится более чем для 3,5 миллиона человек. Полностью завершить работы планируют в 2026 году. Ожидается, что по дороге будут проезжать около 40 тысяч машин в сутки. Магистраль свяжет трассы М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», А-105 и М-12 «Восток» и на треть разгрузит восточную часть МКАД. Добраться до аэропортов Домодедово и Жуковский можно будет быстрее в 2,5 раза.