Пробки на дорогах Подмосковья составили 8 баллов вечером 17 декабря

Загруженность дорог Московской области вечером 17 декабря оценили на восемь баллов. Движение оказалось затруднено на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском и Киевском шоссе, сообщили в Минтрансе региона.

Заторы также возникли на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Ленинградском, Пятницком, Щелковском и Носовихинском шоссе.

В ведомстве призвали водителей не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.

Ранее москвичей просили не ездить на личном транспорте вечером 17 и 19 декабря.