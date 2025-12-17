Москвичей попросили не ездить на личном транспорте вечером 17 и 19 декабря

Москвичей призвали не использовать личный транспорт в часы пик вечером 17 и 19 декабря. Об этом предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

Она объяснила, что вечером с 16:00 до 20:00 в центре города возникают пробки на дорогах.

«Рекомендуем 17 и 19 декабря для поездок по городу воспользоваться метро. На автомобиле планируйте на более позднее время — после 20:00», — уточнили в пресс-службе.

Дороги временно перекрыли на Кремлевской набережной, Большом Каменном мосту и Пречистенской набережной.

В Дептрансе предупредили, что на дорожное движение также могут повлиять мелкие ДТП, погода и ремонтные работы.

«Будьте внимательны при планировании маршрута», — добавили в ведомстве.

Ранее авария произошла в районе Марьина Роща на северо-востоке Москвы. Участниками ДТП стали машина скорой помощи и иномарка. Медицинское авто перевернулось на пересечении улиц Октябрьской и Трифоновской, обошлось без пострадавших.