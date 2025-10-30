Пробки на дорогах Подмосковья составили 7 баллов вечером 30 октября

Загруженность дорог Московской области оценили в семь баллов вечером 30 октября. Движение затруднено в сторону Подмосковья на Ленинградском, Носовихинском, Дмитровском, Ярославском и Щелковском шоссе. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Заторы также наблюдаются на Новорижском, Можайском, Новорязанском, Симферопольском, Волковском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском, Волоколамском и Калужском шоссе. В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными и соблюдать ПДД, а также избегать резких маневров.

Сотрудники компании «Мостоотряд-90» приступили к переустройству коммуникаций на строительстве моста через канал имени Москвы в Дмитрове. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил открыть движение по мосту к концу 2026 года, а в 2029 — достроить путепровод через железнодорожные пути.