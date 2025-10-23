Замена коммуникаций началась на мосту через канал имени Москвы в Дмитрове

Сотрудники компании «Мостоотряд-90» приступили к переустройству коммуникаций на строительстве моста через канал имени Москвы в Дмитрове. Им предстоит проложить новые водопропускные трубы, дюкеры и инженерные сети для сохранности сооружения, непрерывности и безопасности движения по нему.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил открыть движение по мосту к концу 2026 года, а в 2029 — достроить путепровод через железнодорожные пути.

Ранее строители усилили конструкции старого Рогачевского моста, завершили устройство подпорных стен, фундаментов, а также оснований эстакады.

Помимо этого, на участке дороги Спиридово — А-104 — Дмитров — МБК построят съезд на Луговую улицу с реконструкцией участка на Профессиональной улице, возведут проезд параллельно Профессиональной вдоль железной дороги, мост через ручей Березовец, пешеходные зоны и шумозащитные экраны.

Дорогу от Ново-Рогачевской улицы до примыкания к Профессиональной расширят до четырех полос, а реконструкция моста обеспечит комфортный выезд на Дмитровское шоссе.