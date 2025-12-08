Пробки на дорогах Подмосковья составили 6 баллов вечером 8 декабря

Загруженность дорогв Московской области оценили в шесть баллов вечером 8 декабря. Основные заторы наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Пятницком, Киевском и Можайском шоссе. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Движение также затруднено на Рублево-Успенском, Новорижском, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. В ведомстве призвали водителей соблюдать ПДД и дистанцию, а также не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об усилении автобусных маршрутов в Подмосковье. По его словам, парк машин обновляется преимущественно техникой, произведенной на Ликинском автобусном заводе.