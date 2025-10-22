Пробки на дорогах Подмосковья составили 6 баллов вечером 22 октября

Загруженность дорог Московской области оценили в шесть баллов вечером 22 октября. Движение оказалось затруднено на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском и Киевском шоссе, сообщили в Минтрансе региона.

Кроме того, пробки возникли на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. В ведомстве призывали водителей быть предельно внимательными из-за возможных осадков, не превышать скорость, держать дистанцию, а также избегать резких маневров.

Массовое ДТП с участием девяти машин произошло сегодня на Домодедовском шоссе. Семь легковушек и два грузовика столкнулись в районе поворота на деревню Крюково. Медицинская помощь никому не потребовалась.