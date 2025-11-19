Пробки на дорогах Подмосковья составили 6 баллов вечером 19 ноября

В среду вечером, 19 ноября, загруженность дорог Московской области оценили в шесть баллов. Движение оказалось затруднено на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском и Киевском шоссе, сообщили в Минтрансе региона.

Заторы также возникли на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию, а также избегать резких маневров.

Житель Омска попал в ДТП и решил сжечь собственную машину, из-за того что не имел при себе водительских прав. Против молодого человека составили шесть административных протоколов. Материалы по делу передадут в суд.