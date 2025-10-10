Пробки на дорогах Подмосковья составили 6 баллов вечером 10 октября

Загруженность дорог Московской области оценили в шесть баллов вечером 10 октября. Движение оказалось затруднено на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском и Киевском шоссе, сообщили в Минтрансе региона.

Заторы также наблюдаются на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. В ведомстве призывают водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Сегодня произошла авария на 45-м километре трассы М-8 «Холмогоры» в Пушкинском городском округе. Машина такси повисла на бетонном отбойнике. О пострадавших не сообщается.