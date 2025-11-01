Пробки на дорогах Подмосковья составили 6 баллов вечером 1 ноября

Загруженность дорог в Подмосковье составила шесть баллов вечером 1 ноября. Основные заторы наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском и Рублево-Успенском шоссе. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Движение также затруднено на Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. В ведомстве призвали водителей соблюдать ПДД, держать дистанцию и не совершать резких маневров.

Сотрудники компании «Мостоотряд-90» приступили к переустройству коммуникаций на строительстве моста через канал имени Москвы в Дмитрове. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил открыть движение по мосту к концу 2026 года, а в 2029 — достроить путепровод через железнодорожные пути.