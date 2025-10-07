Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов вечером 7 октября

Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов вечером 7 октября. Движение оказалось затруднено на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском и Киевском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Заторы также наблюдаются на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. В связи в возможным туманом и ухудшением видимости в ведомстве призывали водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Сегодня в Подмосковье машина без водителя, сбила пенсионерку и врезалась в столб. Женщина получила перелом ноги. Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах произошедшего.