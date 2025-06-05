Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов вечером 5 июня

Загруженность дорог Подмосковья оценили в пять баллов вечером 5 июня. Основные заторы наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском и Калужском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

В ведомстве призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, а также избежать резких маневров.

Ранее надписи о ПДД появились на дорогах в Балашихе. Сотрудники Госавтоинспекции, представители автошколы имени Давыдова и волонтеры Подмосковья нанесли яркие предупреждения «Остановись», «Спешись» и «Посмотри по сторонам» у пешеходных переходов.