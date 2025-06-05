Надписи о ПДД появились на дорогах в Балашихе

В городском округе Балашиха прошло масштабное информационно-профилактическое мероприятие «Внимание — дети!», направленное на повышение безопасности на дорогах. Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями автошколы имени Давыдова и волонтерами Подмосковья провели акцию, в ходе которой у пешеходных переходов на асфальт были нанесены яркие предупреждающие надписи.

Основная цель инициативы — формирование ответственного поведения участников дорожного движения, особенно среди пешеходов и велосипедистов. Надписи, такие как «Остановись», «Спешись» и «Посмотри по сторонам», призваны напомнить о необходимости соблюдать простые, но жизненно важные правила: перед пересечением проезжей части пешеходам следует остановиться, а велосипедистам и пользователям самокатов — спешиться, внимательно оценить дорожную обстановку и убедиться в безопасности перехода.

Сотрудники Госавтоинспекции подчеркивают, что такие визуальные напоминания играют важную роль в привлечении внимания к безопасности на дорогах.

Мероприятие стало частью комплексной работы по профилактике дорожно-транспортных происшествий в Балашихе. По данным Госавтоинспекции, подобные инициативы уже доказали свою эффективность: в местах с нанесенными надписями пешеходы чаще соблюдают осторожность, а водители становятся внимательнее к пешеходным переходам.