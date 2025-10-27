Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов вечером 27 октября

Загруженность дорог в Московской области оценили в пять баллов вечером 27 октября. Основные заторы наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском и Киевском шоссе. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Движение также затруднено на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Сотрудники компании «Мостоотряд-90» приступили к переустройству коммуникаций на строительстве моста через канал имени Москвы в Дмитрове. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил открыть движение по мосту к концу 2026 года, а в 2029 — достроить путепровод через железнодорожные пути.