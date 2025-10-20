Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов вечером 20 октября

Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов вечером 20 октября. Движение оказалось затруднено на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском и Киевском шоссе, сообщили в Минтрансе региона.

Заторы также наблюдаются на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. В ведомстве призывают водителей быть предельно внимательными, не превышать скорость, держать дистанцию, а также избегать резких маневров.

Сегодня депутаты Госдумы предложили лишать мигрантов временного проживания в России за пьяную езду. Инициатива предполагает поправки в федеральный закон о положении иностранных граждан.