Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов вечером 18 июня

Вечером в среду, 18 июня, загруженность дорог в Московской области оценили в пять баллов из 10. Основные заторы возникли на Каширском, Дмитровском, Ярославском и Калужском шоссе, сообщили в подмосковном Минтрансе.

Также движение оказалось затруднено Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щёлковском и Носовихинском шоссе.

В ведомстве напомнили водителям о необходимости соблюдения скоростных ограничений и дистанции. Автомобилистов призвали водить внимательно и аккуратно из-за возможных осадков.

Вчера на мосту между Кутьино и Дубровицами в Подольском городском округе перевернулась бетономешалка и перекрыла движение. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия.