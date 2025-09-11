Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов вечером 11 сентября

В четверг вечером, 11 сентября, загруженность дорог в Московской области оценили на пять баллов из 10. Основные заторы возникли на Каширском, Дмитровском и Ярославском шоссе, сообщили в подмосковном Минтрансе.

Также движение оказалось затруднено на Калужском, Киевском и Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Тройное ДТП произошло сегодня на Московском шоссе в Петербурге. Автомобиль Infiniti столкнулся с машинами Skoda Octavia и Daewoo Nexia, которые стояли на дороге из-за предыдущей аварии. После иномарка наехала на одного из водителей, тот скончался месте.