Водитель погиб в результате тройного ДТП на Московском шоссе в Петербурге

Один человек стал жертвой дорожного происшествия в Петербурге. Авария случилась на Московском шоссе. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

По предварительной информации ведомства, автомобиль Infiniti, двигаясь по крайней левой полосе, столкнулся с машинами Skoda Octavia и Daewoo Nexia, которые уже стояли на месте предыдущего ДТП. После столкновения Infiniti наехал на водителя иномарки Daewoo, находившегося рядом со своим автомобилем.

В результате полученных травм пострадавший 1982 года рождения скончался на месте происшествия. Сейчас по факту ДТП проводится процессуальная проверка.