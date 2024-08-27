Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 27 августа

Загруженность дорог Московской области составила пять баллов 27 августа утром. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что на магистралях и шоссе находится около миллиона машин.

Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия», а также на Варшавском, Ленинградском, Киевском, Минском, Боровском, Носовихинском, Щелковском, Дмитровском, Каширском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителям посоветовали быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что развязку между Володарским и Каширским шоссе построят в декабре.

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