Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла вечером 7 июля

Загруженность дорог Московской области составила четыре балла вечером 7 июля. Основные заторы наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском и Калужском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Движение также затруднено на Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательным и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

В Подмосковье активно развивают программу «Доступная среда», повышающую комфорт для маломобильных жителей. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что работа над этим — комплексная задача, затрагивающая все сферы.