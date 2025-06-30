Сегодня 13:27 Андрей Воробьев: программу «Доступная среда» расширят в Подмосковье 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

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Добродел

В Подмосковье активно развивают программу «Доступная среда», повышающую комфорт для маломобильных жителей. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что работа над этим — комплексная задача, затрагивающая все сферы.

Актуальность создания безбарьерной среды Для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также для родителей с колясками и велосипедистов очень важно наличие пандусов, подъемников, лифтов, поручней, плавных спусков и широких проемов. В общей сложности это касается примерно 1,5 миллиона жителей Подмосковья. «Доступная среда имеет принципиальное значение. Она начинается с тротуаров удобных, заканчивается удобными пандусами в школах и поликлиниках. Это стандарты, которые мы сегодня имеем», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Особый смысл эта работа приобрела для обеспечения комфорта защитников родины, вернувшихся с фронта с тяжелыми ранениями. Наиболее проблемные места удалось определить при помощи членов Ассоциации ветеранов СВО и проведенного сотрудниками Министерства социального развития опроса. Не менее важным и глобальным остается запрос военнослужащих, перенесших ампутацию, которые живут в домах без лифтов. Решение этой проблемы требует адресного подхода.

Фото: Лучинский фельдшерско-акушерский пункт округа Истра / Медиасток.рф 1/4 Фото: Пандусы для инвалидов в Москве / Медиасток.рф 2/4 Фото: Пандусы для инвалидов в Москве / Медиасток.рф 3/4 Фото: Пандусы для инвалидов в Москве / Медиасток.рф 4/4

Губернатор Московской области поручил главам округов, девелоперам, сотрудникам Министерства жилищной политики и Министерства строительного комплекса предусмотреть переселение бойцов на первый этаж или в дома с подъемниками. Что уже сделано Глава региона отметил, что при создании безбарьерной среды следует опираться на мнение жителей. Воробьев напомнил, что все желающие могут направить запрос через сайт «Добродел», где для этого запустили отдельную кнопку. Губернатор указал на то, что в Подмосковье уже провели большую работу по созданию доступной инфраструктуры. Так, для маломобильных групп населения адаптировали 1018 поликиник, стационаров и прочих медицинских учреждений. На очереди еще 383 объекта.

В регионе также ведут активную работу по обустройству тротуаров, спортивных объектов, пешеходных переходов и зон отдыха в рамках концепции доступной среды. Так, с 2022 года построили семь разноуровневых пешеходных переходов в Химках, Истре, Люберцах, Реутове, Раменском, Ленинском округе и Серпухове. Еще два возведут в Люберцах и Лобне в этом году, а один в Одинцове — в следующем. Кроме того, переходы проектируют на железнодорожных станциях Подлипки и Удельная. Запланирован также капитальный ремонт еще четырех конструкций, которые позволят уберечь жителей и гостей региона от несчастных случаев.

Фото: Шрифт Брайля для незрячих людей / Медиасток.рф 1/3 Фото: Красногорск. Фонд "Защитники Отечества" / Медиасток.рф 2/3 Фото: Открытие новой станции метро «Котельники» / Медиасток.рф 3/3

Все переходы, а также транспорт, зоны отдыха и спортивные объекты будут оснащать лифтами, пандусами и объявлениями со шрифтом Брайля. Андрей Воробьев обратил внимание на то, что лишь 15% многоквартирных домов, построенных в Московской области до 2017 года, соответствуют стандарту для маломобильных жителей. Он поручил с 1 января 2026 года предусмотреть в контрактах по благоустройству необходимые для обеспечения доступной среды условия. Реализация программы «Герои Подмосковья» В рамках обсуждения помощи бойцам спецоперации Андрей Воробьев коснулся реализации кадровой программы «Герои Подмосковья». К настоящему моменту участники прошли два конкурсных этапа. «Сегодня мы с ребятами встречаемся, определяем финалистов», — напомнил губернатор. Жюри предстоит утвердить 70 лучших кандидатов и назначить наставников для стажировки. Обучение начнется в сентябре, оно не только будет состоять из теоретических занятий, но и позволит применить знания на практике — во время работы в командах муниципалитетов и правительства.