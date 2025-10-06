Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла вечером 6 октября

Загруженность дорог Московской области оценили в четыре балла вечером 6 октября. Движение оказалось затруднено на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском и Киевском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Заторы также наблюдаются на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. В ведомстве призывают водителей соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров.

Сегодня пьяный водитель в Балашихе протаранил забор частного дома и перевернулся. Что привело к аварии, неизвестно. Госавтоинспекция официально не комментировала произошедшее.