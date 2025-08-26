Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла вечером 26 августа

Загруженность дорог Московской области оценили в четыре балла вечером 26 августа. Основные заторы возникли на Каширском, Дмитровском, Ярославском и Калужском шоссе, сообщили в подмосковном Минтрансе.

Также движение оказалось затруднено на Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

В ведомстве призвали водителей не превышать скорость, держать дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее подмосковные спасатели предупредили о повышенном риске ДТП в период дождей. Аварии могут возникать из-за аквапланирования — ситуации, когда между шинами и асфальтом образуется тонкая водяная пленка. Колесо приподнимается над покрытием и теряет с ним контакт. В этот момент машина может стать практически неуправляемой.