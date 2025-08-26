Подмосковные спасатели предупредили о повышенном риске ДТП в период дождей

Аквапланирование — ситуация, когда колеса машины теряют сцепление с дорогой из-за влаги. В этот момент транспорт становится практически неуправляемым, повышается риск возникновения серьезных ДТП, отметили в пресс-службе «Мособлпожспаса».

Дело в том, что между шинами и асфальтом образуется тонкая водяная пленка — колесо приподнимается над покрытием и теряет с ним контакт.

Для того, чтобы не попасть в аварию, важно соблюдать скоростной режим, следить на состоянием шин и ехать плавно.

«Если аквапланирования избежать не удалось, нужно удерживать руль прямо, тормозить необходимо двигателем, чтобы не спровоцировать занос: ногу нужно убрать с педали газа и дать автомобилю снизить скорость самостоятельно. Использовать педаль тормоза можно только для заднеприводных автомобилей, но и в этом случае необходимо действовать очень аккуратно», — отметил начальник территориального управления № 6 ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Квашнев.

Спасатели указывают, что необходимо соблюдать спокойствие, не поддаваться панике и не совершать резких движений. Не стоит переключать скорости и жать на все педали.

Планировать поездки на автомобиле лучше с учетом погодных условий и дорожной ситуации, а также всегда соблюдать ПДД.