Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла вечером 15 августа
Вечером в пятницу, 15 августа, загруженность дорог в Московской области оценили в четыре балла из 10. Основные заторы возникли на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском и Киевском шоссе, сообщили в подмосковном Минтрансе.
Также движение оказалось затруднено на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
Вчера вечером три человека, включая двух детей, пострадали в ДТП с участием автобуса в Новой Москве. На место прилетал санитарный вертолет.