Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 9 июля

Загруженность крупных магистралей и шоссе в Подмосковье оценили в четыре балла утром, во вторник. В региональном Минтрансе сообщили, что на дорогах одновременно находится около миллиона машин, что на 2% больше средних значений для этого времени суток.

Основные заторы в сторону Москвы образовались на Ленинградском, Ярославском, Каширском, Варшавском, Симферопольском, Калужском, Боровском и Пятницком шоссе, а также на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали строго соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров.

Модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».