Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 7 августа

Загруженность дорог Московской области оценили в четыре балла утром 7 августа. Пробки наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Движение также затруднено на Варшавском, Ленинградском, Калужском, Каширском, Щелковском, Носовихинском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В региональном Минтрансе отметили, что на дорогах зафиксировали 985 тысяч автомобилей. Это на 1,8% ниже по сравнению со средним значением прошлого месяца. Водителей призывают сохранять бдительность, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

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