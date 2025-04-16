Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 8 баллов вечером 16 апреля

Загруженность дорог Московской области оценили в восемь баллов вечером 16 апреля. Движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Боровском и Киевском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Заторы также наблюдаются на Симферопольском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Волоколамском, Горьковском, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.

В ведомстве предупредили водителей о возможных осадках. На этом фоне их призывают быть предельно внимательными, соблюдать ПДД и держать дистанцию.

Ранее Андрей Воробьев назвал преимущества Подмосковья перед столицей. По словам губернатора, Московская область в хорошем темпе создает рабочие места и строит частные и государственные индустриальные парки.