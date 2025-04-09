Андрей Воробьев назвал преимущества Подмосковья перед столицей

Москве и Подмосковью стоит не искать различия, а находить общее, это позволит региону стать сильнее на пути развития. Такое мнение в беседе с газетой «Ведомости» выразил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Если начать находить различия <…>, можно найти их миллион. Там бюджет четыре триллиона рублей, здесь — один триллион. Москва меньше, Подмосковье больше… Это заведомо ложный путь. Мы выбрали другую стратегию, потому что во главе угла наши жители», — сказал он.

Воробьев подчеркнул, что москвичи также заинтересованы в том, чтобы в Подмосковье тоже было комфортно, поскольку в области часто находятся их дома или дома их родителей.

По словам губернатора, Подмосковье в хорошем темпе создает рабочие места и строит частные и государственные индустриальные парки. Однако около двух миллионов жителей области работают в столице и платят там налоги.

«Правда жизни такова, что любой мегаполис притягивает и рабочую силу, и все самое лучшее», — отметил глава области.

В 2025 году в Ленинском городском округе запустили производственную площадку. Там на площади в 102 гектара разместятся от пяти до десяти предприятий. Воробьев добавил, что хорошие результаты дает приток иностранных инвестиций. Работы велись с Китаем, Турцией, Вьетнамом, Белоруссией и Узбекистаном.

«Китай пришел в Ленинский и Дмитровский городские округа. Мы крутим педали и видим результаты, поэтому наш бюджет растет», — сказал губернатор.

Ранее Воробьев рассказал о региональной программе капремонта, в которую вошли около 2000 домов. Наибольшее количество ремонтов запланировано в Балашихе.