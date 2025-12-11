Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 8 баллов вечером 11 декабря

Загруженность дорог в Московской области оценили в восемь баллов вечером 11 декабря. Движение затруднено на Ленинградском, Новорижском, Носовихинском, Дмитровском, Новорязанском и Каширском шоссе. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Заторы также наблюдаются на Рублево-Успенском, Волковском, Ярославском, Пятницком, Калужском и Щелковском шоссе. В ведомстве призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными на дорогах и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об усилении автобусных маршрутов в Подмосковье. По его словам, парк машин обновляется преимущественно техникой, произведенной на Ликинском автобусном заводе.