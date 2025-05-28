Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 7 баллов вечером 28 мая

Загруженность дорог Московской области оценили в семь баллов вечером 28 мая. Основные заторы наблюдаются в сторону Подмосковья на Ленинградском, Носовихинском, Щелковском, Новорижском и Можайском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Новорязанском, Волковском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском и Волоколамском шоссе. В ведомстве призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать ПДД и скоростной режим, а также держатьдистанцию и избегать резких маневров.

Напомним, Володарское шоссе расширят до восьми полос к концу года. Это одна из ключевых магистралей Ленинского округа, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.