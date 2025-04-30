Восемь полос — к концу 2025 года. Все о реконструкции Володарского шоссе в Подмосковье

Андрей Воробьев: Володарское шоссе расширят до восьми полос к концу 2025 года

Володарское шоссе расширят до восьми полос к концу года. Это одна из ключевых магистралей Ленинского округа, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев . Долгожданная реконструкция началась три года назад по просьбам жителей.

Чтобы разгрузить дорогу, предусмотрели два этапа. Первый из них завершили к 2022 году, сейчас в работе — второй, финальный.

«Многие жилые комплексы продолжают заселяться, и нагрузка на трассу увеличивается. По просьбам наших жителей три года назад началась долгожданная реконструкция шоссе», — сказал Андрей Воробьев.