Восемь полос — к концу 2025 года. Все о реконструкции Володарского шоссе в Подмосковье
Андрей Воробьев: Володарское шоссе расширят до восьми полос к концу 2025 года
Володарское шоссе расширят до восьми полос к концу года. Это одна из ключевых магистралей Ленинского округа, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Долгожданная реконструкция началась три года назад по просьбам жителей.
Чтобы разгрузить дорогу, предусмотрели два этапа. Первый из них завершили к 2022 году, сейчас в работе — второй, финальный.
«Многие жилые комплексы продолжают заселяться, и нагрузка на трассу увеличивается. По просьбам наших жителей три года назад началась долгожданная реконструкция шоссе», — сказал Андрей Воробьев.
На первом этапе до шести полос движения расширили участок от Каширки до ЖК «Пригород Лесное».
Теперь здесь предстоит расширить дорогу у ЖК «Пригород Лесное» и построить современную развязку с тоннелем.
Андрей Воробьев
Продолжается активная фаза реконструкции. Оставшуюся часть шоссе сделают восьмиполосной.
Обновят тротуары, сделают новое освещение. Все — к концу 2025 года.
Эффект от реконструкции
Модернизация трассы улучшит транспортное сообщение для новых жилых комплексов, включая «Пригород Лесное» и «Прибрежный Парк», а также деревень Мисайлово, Молоково, Дальние Прудищи, Остров.
Сократится время в пути между Каширским шоссе, трассами А-105 (Москва – аэропорт Домодедово) и М-44 «Дон».
Сейчас идет строительство тоннеля протяженностью 63 метра. Устанавливают подпорные стенки.
Завершается подготовка к расширению оставшегося участка Володарского шоссе. Сначала построят дополнительную дорогу, чтобы переключить на нее движение машин, а затем приступят к существующей трассе.