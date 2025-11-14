Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 7 баллов вечером 14 ноября

Загруженность дорог в Московской области оценили в семь баллов вечером 14 ноября. Движение затруднено на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском и Можайском шоссе. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Заторы также наблюдаются на Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. В ведомстве напомнили, что в выходные ожидается мокрый снег с дождем и гололедица. Участников дорожного движения призвали быть осторожными из-за возможного снижения видимости.

Ранее Андрей Воробьев призвал завершить программу ремонта дорог в Подмосковье к зиме. В регионе регулярно обновляют покрытие, заменяют знаки и светофоры, обустраивают освещение и шумозащитные экраны. Все это направлено на повышение безопасности жителей и гостей Московской области.