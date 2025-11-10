Андрей Воробьев призвал завершить программу ремонта дорог в Подмосковье к зиме

Ежегодно в Подмосковье ведут масштабные работы по повышению безопасности дорожного движения. Особое внимание уделяют муниципальной сети. Это дороги, которые связывают небольшие населенные пункты и современные микрорайоны. О важности этой работы напомнил губернатор Андрей Воробьев .

На дорогах Подмосковья регулярно обновляют покрытие, заменяют знаки и светофоры, обустраивают освещение и шумозащитные экраны. Все это направлено на повышение безопасности жителей и гостей региона. Благодаря проводимым работам снижается травматизм и смертность.

«Сегодня мы заслушаем доклад Марата Сибатуллина о том, как обстоят дела, какова динамика. Близится зима, и понятно, что весь этот большой и важный объем работ нам нужно своевременно завершить», — подчеркнул губернатор.

Сейчас в Московской области формируют программу ремонта на 2026 год. Ее финансирование планируют сделать еще больше, чем годом ранее. Воробьев призвал продолжать внедрять в эту работу умные решения.