Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 4 апреля

Загруженность дорог Подмосковья оценили в шесть баллов вечером 4 апреля. Движение затруднено в сторону области на Ленинградском, Носовихинском, Щелковском и Новорижском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Заторы также наблюдаются на Боровском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском, Волоколамском и Калужском шоссе. Водителей призывают соблюдать ПДД, быть внимательными и держать дистанцию.

Ранее глава регионального Минтранса Марат Сибатулин доложил губернатору Андрею Воробьеву, как трансформируется общественный транспорт в Подмосковье. По его словам, с начала года компания «Мострансавто» приняла на работу более 250 водителей и вывела на линии еще 69 автобусов.