Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 30 августа

Загруженность дорог Подмосковья составила шесть баллов вечером 30 августа. Основные заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Дмитровском, Новорижском, Волоколамском, Пятницком, Рублево-Успенском и Щелковском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Ярославском, Горьковском, Носовихинском, Новорязанском, Минском, Мякининском, Борисовском, Можайском, Каширском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве призвали водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года. Он также отметил, что в декабре специалисты завершат развязки на Каширском шоссе и Мытищинскую хорду.

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