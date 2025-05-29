29 мая 2025 18:46 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 29 мая Фото: Вечерние пробки в Москве / Медиасток.рф
Загруженность дорог Подмосковья оценили в шесть баллов вечером 29 мая. Основные заторы наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Волковском, Носовихинском и Щелковском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Движение также затруднено на Новорижском, Можайском, Новорязанском, Боровском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском и Волоколамском шоссе. В ведомстве призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать ПДД и скоростной режим, а также держать дистанцию.
Напомним,
Володарское шоссе расширят до восьми полос к концу года. Это одна из ключевых магистралей Ленинского округа, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Сегодня 10:35 ФСБ показала видео задержания россиян, устраивавших поджоги по заданию Украины
Сегодня 10:24 Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 30 мая
Сегодня 10:19 США заявили, что готовы прекратить расширение НАТО к границам России
Сегодня 10:06 Артистка ансамбля песни и танца МВД умерла после побоев и изнасилования в Москве
Сегодня 10:01 Мошенники начали вымогать у детей деньги за якобы допуск к ЕГЭ или ОГЭ
Сегодня 09:55 Советники «евротройки» и США встретятся в Стамбуле в день российско-украинских переговоров Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024
18+
Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Коваль А.Л. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте