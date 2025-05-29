Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 29 мая

Вечерние пробки в Москве
Фото: Вечерние пробки в Москве/Медиасток.рф

Загруженность дорог Подмосковья оценили в шесть баллов вечером 29 мая. Основные заторы наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Волковском, Носовихинском и Щелковском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Новорижском, Можайском, Новорязанском, Боровском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском и Волоколамском шоссе. В ведомстве призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать ПДД и скоростной режим, а также держать дистанцию.

Напомним,  Володарское шоссе расширят до восьми полос к концу года. Это одна из ключевых магистралей Ленинского округа, отметил губернатор Подмосковья   Андрей Воробьев.

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