Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 29 апреля

Загруженность дорог Подмосковья оценили в шесть баллов вечером 29 апреля. Основные заторы наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Волковском, Носовихинском и Щелковском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Новорижском, Можайском, Новорязанском, Боровском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском, Волоколамском шоссе. В ведомстве призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать ПДД и держать дистанцию. Напомним, вечером в некоторых округах возможны осадки.

Ранее Андрей Воробьев сообщил о запуске путепровода в Аникеевке. По его словам, положительные перемены коснутся минимум 25 тысяч человек, которые живут на этом направлении в Красногорске и регулярно пользуются трассой.